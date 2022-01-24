На щастя, історія закінчилася добре.

Днями в спільноті World of Warcraft сталася цікава історія. Розробники сплутали 70-річного гравця з ботом і помилково заблокували його. Але завдяки відвідувачам Reddit плутанина закінчилася благополучно.

Читайте такожУ World of Warcraft з'являться дві нові статі — можна буде створити гендерно-нейтрального герояПро дивну ситуацію розповів користувач під псевдонімом Mydadwasbanned. Це син заблокованого 70-річного гравця. Хлопець прийшов на Reddit, щоб розповісти історію батька. Останній дуже любить World of Warcraft і розважається в ній з 2007 року, тобто з моменту запуску розширення Burning Crusade. Після відходу з роботи WoW стала головним хобі чоловіка, тому він дуже засмутився через блокування.

Батько Mydadwasbanned переважно виконує завдання, прокачує нових персонажів і майже не спілкується в чаті. Така поведінка властива ботам —програмам для автоматичного розвитку героїв. Ось чому трапилася плутанина — розробники подумали, що виявили черговий шахрайський аккаунт.

Як закінчилася історія

Публікація Mydadwasbanned привернула увагу аудиторії на Reddit і отримала більше чотирьох тисяч позитивних відміток.

Пост побачив менеджер Blizzard Entertainment зі зв'язків зі спільнотою Kalviery і попросив зв'язатися з ним для уточнення інформації.

В результаті батька Mydadwasbanned розблокували, і він подякував Reddit на фото, яке присутнє вище.

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