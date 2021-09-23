На трансляції буде присутній композитор гри Олів'є Дерив'єр, а також спеціальний гість, ім'я якого розробники поки тримають у секреті.

30 вересня о 22:00 за київським часом польська студія Techland проведе четвертий епізод трансляції Dying Know 2, присвячений прийдешньому зомбі-екшену Dying Light 2: Stay Human.

Про це розробники повідомили УНІАН у спеціальному листі.

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На новій презентації буде присутній композитор гри Олів'є Дерив'єр, а також спеціальний гість, ім'я якого розробники поки тримають у секреті. Імовірно, ним може стати Давід Белль – відомий французький каскадер і лідер паркур-руху. Він консультував розробників під час створення першої частини гри.

У розробці Dying Light 2 Белль також бере участь. Вже відомо, що він подарував свою зовнішність одному з персонажів.

Трейлер Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2: Stay Human – д етальніше про сиквел

Головним героєм Dying Light 2 стане вцілілий на ім'я Ейден Колдвелл. Дії розгорнуться через 15 років після епідемії, показаній в першій частині гри.

В продовженні буде нелінійне оповідання, нові види зомбі та карта, що у чотири рази більше, ніж в оригінальній грі.

Нагадаємо, що нещодавно реліз Dying Light 2: Stay Human перенесли з 7 грудня 2021 року на 4 лютого 2022 року. Гра вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S.

Автор: Сергій Коршунов