Розробникам потрібно більше часу на полірування та оптимізацію гри.

Зомбі-екшен Dying Light 2 Stay Human не вийде 7 грудня. Польська студія Techland знову відклала реліз – цього разу до 4 лютого 2022 року.

Розробникам знадобилося більше часу для оптимізації та полірування гри, повідомив CEO Techland Павло Марчевка.

Також голова студії зазначив, що попри перенесення, преса і блогери зможуть випробувати превью-версію Dying Light 2 Stay Human на ПК та консолях вже в наступному місяці.

Раніше в інтерв'ю УНІАН розробники Dying Light 2 розповіли про кооперативний режими, транспорт, паркур і про те, як дії гравця вплинуть на сюжет і світ майбутнього зомбі-екшену.

Dying Light 2 Stay Human – трейлер

Дії Dying Light 2: Stay Human розгортаються через 15 років після епідемії, показаній в першій частині гри. Головним героєм стане вцілілий на ім'я Ейден Колдвелл. Продовження буде з нелінійним оповіданням та мапою, що в чотири рази більше, ніж у першій частині.

Сиквел Dying Light вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S.

Нагадаємо, що це далеко не перший раз, коли реліз Dying Light 2 відкладають. Спочатку гру планувалося випустити ще навесні 2020 року. Однак в процесі розробки виникла низка проблем, і команду почали залишати важливі співробітники, серед яких був геймдизайнер Кріс Авеллон. Він пішов після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Автор: Сергій Коршунов