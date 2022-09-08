Це батьківщина двергів — гномів в германо-скандинавської міфології.

Видання Game Informer зробило God of War Ragnarök головною темою наступного випуску свого журналу. Журналісти отримали доступ до безлічі ексклюзивних матеріалів і продовжують ділитися ними з користувачами. Раніше портал опублікував відео з демонстрацією бойової системи ігри, а в свіжому ролику показується нова локація — світ Свартальфахейм з германо-скандинавської міфології.

Батьківщина двергів — це кам'яниста місцевість з печерами і дивовижними механізмами. Тут є гейзери, які можна заморожувати сокирою Кратоса, щоб перейти струмок.

Будинки двергів у Свартальфахеймі відсилають до споруд вікінгів, але мають свої унікальні особливості. Наприклад, грибоподібні споруди з круговою формою виглядають вельми незвично.

На відео також демонструються різні деталі. Один з двергів після прибуття Кратоса почав тікати, що натякає на прохолодну зустріч головного героя. А ще користувачам доведеться долати різні перешкоди на шляху до скрині або цілі завдання.

God of War Ragnarök-основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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