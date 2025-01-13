Утім творчий директор гри вважає, що це правильне рішення.

Кілька днів тому Sony анонсувала, що готує екранізації Helldivers 2 і Horizon Zero Dawn. Зрозуміло, перше, що турбує фанатів після таких новин: чи будуть розробники впливати на творців картини?

Творчий директор Helldivers 2 Йохан Пілестедт відповів на це запитання шанувальників. За словами розробника, вони ще поки самі не знають, яку роль займуть у створенні фільму, але що вони братимуть у ньому участь - це вже точно:

"Привіт! Я не хотів відповідати на це запитання. Якщо коротко, то так. Якщо детально, то подивимося. Ми не люди з Голлівуду, і ми не знаємо, що потрібно, щоб зняти фільм".

Однак Пілестедт одразу зауважив, що вони точно не ухвалюватимуть якихось критичних рішень щодо виробництва. Якраз у зв'язку з тим, що ні в кого в Arrowhead немає досвіду у створенні фільмів.

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