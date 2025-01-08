Крім того, також у роботі стрічка з Helldivers 2.

Playstation спільно з Columbia Pictures готує екранізації ігор Horizon Zero Dawn і Helldivers 2.

Про це компанія заявила на своїй конференції на CES 2025. Анонс представив зі сцени глава Playstation Productions Асад Кізільбаш:

"Тільки уявіть: улюблену історію Елой у яскравому світі далекого майбутнього, сповненому гігантських машин, уперше презентують на великому екрані."

Раніше Playstation вже працювала з Columbia Pictures над фільмом за Uncharted з Томом Голландом.

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Крім того, також було анонсовано фільм за Helldivers 2, однак до цієї стрічки Columbia Pictures уже не причетна. Над фільмом працюють Sony Productions і Sony Pictures.

Обидві картини перебувають на ранніх стадіях розробки, і, зрозуміло, жодних рамок виходу поки що немає.

Раніше ми розповідали, що генеральний директор Playstation впевнений, що Uncharted назавжди змінила індустрію. Нібито після виходу серії від Naughty Dog, всі ігрові компанії намагалися наблизитися до заданої студією планки якості.

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