Елой теж страждає від спеки.

Horizon Forbidden West вийшла неймовірно деталізованою грою. Це підтверджує її нещодавнє порівняння з Red Dead Redemption 2, яке провів блогер GameBest. Інші користувачі теж регулярно діляться різними знахідками в проекті. До них відноситься і відвідувач Twitter під псевдонімом mrpyo1. Він помітив деталь, яка показує неймовірний рівень реалізму в Horizon Forbidden West. Guerrilla Games дійсно постаралася зробити свій екшен максимально правдоподібним.

У свіжому ексклюзиві PlayStation є кілька особливо спекотних регіонів. Це логічно, якщо враховувати, що всі події Horizon Forbidden West проходять на західній території США. При відвідуванні локацій з високою температурою у Елой трохи червоніє обличчя. А ще на ньому з'являються крапельки поту.

В іграх рідко трапляється, що модель персонажа реагує на погодні умови. Ось чому знайдена деталь викликала захват у користувачів Twitter. Багато шанувальників готові віддати Horizon Forbidden West титул головного проекту року за одне лише опрацювання дрібниць.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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