Кожна з роботизованих тварин має свої особливості.

Як і в першій частині, головними противниками в Horizon Forbidden West будуть роботизовані тварини. Машини діляться на види і володіють унікальними властивостями. Завдяки цьому битви з ними відчуваються цікавими і різноманітними. У сиквелі розробники вирішили розширити місцеву механізовану фауну. Нещодавно вони поділилися з виданням Game Informer інформацією про дев'ять нових роботів, які з'являться в другій частині.

Подробиці про додані машини в Horizon Forbidden West

Так як офіційного перекладу поки немає, всі назви механічних тварин будуть вказані англійською.

Rollerback — це гігантський броненосець, який вміє складатися в клубок і швидко рухатися по місцевості. Він також здатний злітати в повітря, стріляти своїми пластинами і повертати їх назад завдяки магніту.

Burrower — машина розвідувального класу. До її можливостей відносяться плавання, переміщення під землею і заклик союзників при виявленні ворога.

Bristleback — робот, який нагадує кабана. Тварини цього типу переміщаються зграями і застосовують свої величезні ікла для видобутку ресурсів. Знайдені матеріали вони використовують для далекобійних атак.

Clamberjaw — місцеві механічні бабуїни. Подорожують групами, вміють лазити по деревах, володіють відмінною акробатикою і стрімкими атаками.

Tremortusk — могутні мамонти, які входять в число найнебезпечніших машин. Їх використовує ворожа фракція Регалів для знищення своїх ворогів.

Clawstrider нагадує механічного велоцираптора. Видає приголомшуючий рик, а деякі підвиди плюються вогнем. Цих роботів можна використовувати як засіб пересування.

Shellsnapper — черепаха з відмінним захистом. Вона влаштовує засідки на своїй території, кусає потенційних жертв і стріляє струменями води під тиском.

Tideripper — водяна машина, яка схожа на плезіозавра. Здатна атакувати Елой під час плавання.

Sunwing — літаюча тварина, що нагадує птеродактиля. Збирає сонячну енергію для пересування в повітрі.

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