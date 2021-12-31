Розробники Horizon Forbidden West розповіли про дев'ять нових машин з гри / фото Guerrilla Games
Як і в першій частині, головними противниками в Horizon Forbidden West будуть роботизовані тварини. Машини діляться на види і володіють унікальними властивостями. Завдяки цьому битви з ними відчуваються цікавими і різноманітними. У сиквелі розробники вирішили розширити місцеву механізовану фауну. Нещодавно вони поділилися з виданням Game Informer інформацією про дев'ять нових роботів, які з'являться в другій частині.
Shellsnapper / фото Guerrilla Games
Подробиці про додані машини в Horizon Forbidden West
- Так як офіційного перекладу поки немає, всі назви механічних тварин будуть вказані англійською.
- Rollerback — це гігантський броненосець, який вміє складатися в клубок і швидко рухатися по місцевості. Він також здатний злітати в повітря, стріляти своїми пластинами і повертати їх назад завдяки магніту.
- Burrower — машина розвідувального класу. До її можливостей відносяться плавання, переміщення під землею і заклик союзників при виявленні ворога.
- Bristleback — робот, який нагадує кабана. Тварини цього типу переміщаються зграями і застосовують свої величезні ікла для видобутку ресурсів. Знайдені матеріали вони використовують для далекобійних атак.
- Clamberjaw — місцеві механічні бабуїни. Подорожують групами, вміють лазити по деревах, володіють відмінною акробатикою і стрімкими атаками.
- Tremortusk — могутні мамонти, які входять в число найнебезпечніших машин. Їх використовує ворожа фракція Регалів для знищення своїх ворогів.
- Clawstrider нагадує механічного велоцираптора. Видає приголомшуючий рик, а деякі підвиди плюються вогнем. Цих роботів можна використовувати як засіб пересування.
- Shellsnapper — черепаха з відмінним захистом. Вона влаштовує засідки на своїй території, кусає потенційних жертв і стріляє струменями води під тиском.
- Tideripper — водяна машина, яка схожа на плезіозавра. Здатна атакувати Елой під час плавання.
- Sunwing — літаюча тварина, що нагадує птеродактиля. Збирає сонячну енергію для пересування в повітрі.