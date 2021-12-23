Horizon Forbidden West стала центральною темою свіжого номера журналу Game Informer. Завдяки цьому з'явилися деякі ексклюзивні подробиці проекту. Видання виклало п'ять скріншотів, які раніше не показували публіці, і розповіло про зміни в прокачуванні Елой. У сиквелі на користувачів чекають шість гілок розвитку, які символізують ігрові стилі.
Читайте такожGuerrilla Games вперше показала, як виглядає Horizon Forbidden West на PlayStation 4
На свіжих кадрах демонструється нова область Даунт. Це поселення, куди головна героїня прибуде на початку пригоди. Тут користувачів познайомлять з ігровими механіками, які додали в Horizon Forbidden West. Містечко за своєю атмосферою нагадує перевалочний торговий пункт, де є обов'язкова таверна з веселими відвідувачами. Даунт стане останньою зупинкою Елою перед подорожжю на Захід.
Один зі скріншотів також демонструє нового робота — норівника (Burrower). Він стане заміною рискаря, тобто буде машиною розвідувального класу. Головне вміння цього механічного звіра — пересування під землею. Норівник здатний несподівано з'являтися на поверхні і викликати інших роботів, якщо побачить Елой.
Інформація про ігрові стилі
- Воїн (Warrior) — фахівець з боїв на ближній дистанції.
- Вцілілий (Survivor) — концентрується на підвищенні здоров'я і пошуках ресурсів.
- Мисливець (Hunter) — боєць з далекобійними атаками.
- Приборкувач машин (Machine Master) — зламує роботизованих ворогів.
- Ловець (Trapper) — експерт з пасток.
- Розвідник (Infiltrator) — майстер скритності.
- Напевно стилі можна буде комбінувати, щоб створити унікального персонажа.