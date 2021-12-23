Розробники з Guerrilla Games продовжують підігрівати інтерес до свого майбутнього екшену.

Horizon Forbidden West стала центральною темою свіжого номера журналу Game Informer. Завдяки цьому з'явилися деякі ексклюзивні подробиці проекту. Видання виклало п'ять скріншотів, які раніше не показували публіці, і розповіло про зміни в прокачуванні Елой. У сиквелі на користувачів чекають шість гілок розвитку, які символізують ігрові стилі.

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На свіжих кадрах демонструється нова область Даунт. Це поселення, куди головна героїня прибуде на початку пригоди. Тут користувачів познайомлять з ігровими механіками, які додали в Horizon Forbidden West. Містечко за своєю атмосферою нагадує перевалочний торговий пункт, де є обов'язкова таверна з веселими відвідувачами. Даунт стане останньою зупинкою Елою перед подорожжю на Захід.

Один зі скріншотів також демонструє нового робота — норівника (Burrower). Він стане заміною рискаря, тобто буде машиною розвідувального класу. Головне вміння цього механічного звіра — пересування під землею. Норівник здатний несподівано з'являтися на поверхні і викликати інших роботів, якщо побачить Елой.

Інформація про ігрові стилі

Воїн (Warrior) — фахівець з боїв на ближній дистанції.

Вцілілий (Survivor) — концентрується на підвищенні здоров'я і пошуках ресурсів.

Мисливець (Hunter) — боєць з далекобійними атаками.

Приборкувач машин (Machine Master) — зламує роботизованих ворогів.

Ловець (Trapper) — експерт з пасток.

Розвідник (Infiltrator) — майстер скритності.

Напевно стилі можна буде комбінувати, щоб створити унікального персонажа.

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