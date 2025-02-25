Компанія використовує нейромережі для ассетів і внутрішньоігрових артів.

Activision офіційно визнала, що використовує генеративний ШІ для створення внутрішньоігрових ассетів у Call of Duty: Black Ops 6. Підтвердження з'явилося не в пресрелізі, а на сторінці гри в Steam, доданій відповідно до вимог Valve.

Підозри гравців щодо ШІ-арту в Call of Duty виникли ще минулого року, коли в косметичному наборі Yokai's Wrath за 15 доларів виявили підозрілу картку.

Пізніше гравці помітили дивацтва у святковому завантажувальному екрані Black Ops 6 (зомбі з шістьма пальцями), зображенні Zombies Gobblegum і картці Hard Breakup, у якій нейромережа "домалювала" ремінь на талії дівчини у вигляді безформного артефакту.

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Варто зазначити, що, за винятком Yokai's Wrath, більша частина спірних зображень - це безкоштовні промо-матеріали, а не платні косметичні предмети.

Останнім часом приходить багато новин про штучний інтелект у розробці ігор. Нещодавно глава Microsoft Сатья Наделла заявив, що їхня недавня розробка - Muse AI - у майбутньому забезпечить Xbox каталог ігор, створений штучним інтелектом.

Раніше ми розповідали, що гравець у Call of Duty два роки тягав Activision по судах, щоб його акаунт у грі розбанили.

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