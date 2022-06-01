Вони також розповіли про подальші зміни в грі.

Red Hook Studios оголосила дату виходу Darkest Dungeon II з раннього доступу. Повноцінний реліз гри відбудеться в лютому наступного року. А до тих пір розробники планують випустити багато поліпшень.

Відповідною інформацією Red Hook поділилася в свіжому зверненні до спільноти на офіційному сайті.

Взимку 2023 року повноцінна версія Darkest Dungeon II з'явиться на ПК, причому не тільки в Epic Games Store, але і в Steam. А ось консольним користувачам доведеться зачекати. Гру обіцяють випустити на приставках, але терміни поки не уточнюються.

До виходу з раннього доступу Darkest Dungeon II отримає безліч оновлень. Розробники збираються повністю змінити систему прогресу, зробити поїздки на диліжансі більш напруженими, збагатити навколишній світ і додати міні-боса Колекціонера. І це тільки найближчі плани. До лютого гра також обзаведеться трьома сюжетними актами і новими персонажами.

Darkest Dungeon II — коротко про гру

Це продовження відомої серії похмурих "рогаликів". Головна ціль в сиквелі — врятувати світ від майбутнього апокаліпсису.

У проекті потрібно подорожувати по вмираючим землям на диліжансі, який виступає домом для головних героїв. Гравець сам обирає напрямок і вирішує, які місця варто відвідати.

Геймплей в Darkest Dungeon II включає безліч аспектів. Сюди входять покрокові битви з вибором строю персонажів і комбінуванням їх навичок, випадкові події, прокачування героїв, вибудовування взаємин всередині команди і так далі.

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