14 вересня шутер Deathloop від студії Arkane виходить на PlayStation 5 та в сервісі Steam. У зв'язку зі швидким релізом видавець Bethesda оголосив мінімальні і рекомендовані системні вимоги ПК-версії гри.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Deathloop – мінімальні системні вимоги
- ОС: Windows 10;
- Процесор: Intel Core i5-8400 2,80 GHz або AMD Ryzen 5 1600;
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ;
- Відеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ) або AMD Radeon RX 580 (8 ГБ);
- DirectX 12;
- Місце на диску: 30 ГБ.
Deathloop – рекомендовані системні вимоги
- ОС: Windows 10;
- Процесор: Intel Core i7-9700K 3.60 GHz або AMD Ryzen 7 2700X
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ;
- Відеокарта: Nvidia RTX 2060 (6 ГБ) або AMD Radeon RX 5700 (8ГБ)
- DirectX 12;
- Місце на диску: 30 ГБ.
Варто зазначити, що на PS5 Deathloop займе ненабагато менше місця – 28 Гб проти 30 ГБ на ПК.
Трейлер Deathloop
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- Гра розповідає про кілера на ім'я Кольт Ван. Він потрапив на острів Чорний риф, і не може звідси втекти, оскільки опинився в петлі часу. Щоб розірвати цикл, герою потрібно усунути вісім ключових ворогів, включаючи головну суперницю на ім'я Джуліанна.
- Локації острова кишать озброєними охоронцями. Впоратися з ними розробники пропонують різними способами, включаючи стелс, відкриті перестрілки і застосування різних здібностей. У разі смерті героя цикл скидається, і гравець повертається на вихідну точку.
- Гравець також може грати за Джуліанну, і вторгатися в світи інших користувачів, щоб усунути Кольта.
Нагадаємо, що спочатку Deathloop планувалося випустити наприкінці 2020-го року. Потім реліз перенесли на весну 2021-го, а незабаром на вересень. Гра стане тимчасовим консольним ексклюзивом PlayStation. Однак, можливо пізніше її випустять і на Xbox, бо тепер видавництво Bethesda і студія Arkane належать компанії Microsoft.