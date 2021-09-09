Нова гра від творців Dishonored виходить 14 вересня на PlayStation 5 та ПК.

14 вересня шутер Deathloop від студії Arkane виходить на PlayStation 5 та в сервісі Steam. У зв'язку зі швидким релізом видавець Bethesda оголосив мінімальні і рекомендовані системні вимоги ПК-версії гри.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Deathloop – мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10;

Процесор: Intel Core i5-8400 2,80 GHz або AMD Ryzen 5 1600;

Оперативна пам'ять: 12 ГБ;

Відеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ) або AMD Radeon RX 580 (8 ГБ);

DirectX 12;

Місце на диску: 30 ГБ.

Deathloop – рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10;

Процесор: Intel Core i7-9700K 3.60 GHz або AMD Ryzen 7 2700X

Оперативна пам'ять: 16 ГБ;

Відеокарта: Nvidia RTX 2060 (6 ГБ) або AMD Radeon RX 5700 (8ГБ)

DirectX 12;

Місце на диску: 30 ГБ.

Варто зазначити, що на PS5 Deathloop займе ненабагато менше місця – 28 Гб проти 30 ГБ на ПК.

Трейлер Deathloop

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Гра розповідає про кілера на ім'я Кольт Ван. Він потрапив на острів Чорний риф, і не може звідси втекти, оскільки опинився в петлі часу. Щоб розірвати цикл, герою потрібно усунути вісім ключових ворогів, включаючи головну суперницю на ім'я Джуліанна.

Локації острова кишать озброєними охоронцями. Впоратися з ними розробники пропонують різними способами, включаючи стелс, відкриті перестрілки і застосування різних здібностей. У разі смерті героя цикл скидається, і гравець повертається на вихідну точку.

Гравець також може грати за Джуліанну, і вторгатися в світи інших користувачів, щоб усунути Кольта.

Нагадаємо, що спочатку Deathloop планувалося випустити наприкінці 2020-го року. Потім реліз перенесли на весну 2021-го, а незабаром на вересень. Гра стане тимчасовим консольним ексклюзивом PlayStation. Однак, можливо пізніше її випустять і на Xbox, бо тепер видавництво Bethesda і студія Arkane належать компанії Microsoft.

Автор: Сергій Коршунов