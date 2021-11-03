Джен Оніл покинула посаду одного з керівників.

Нещодавно Activision Blizzard опублікувала черговий фінансовий звіт і виступила перед інвесторами. Завдяки цьому стало відомо, що розробка Diablo IV і Overwatch 2 потребує більше часу, ніж передбачалося. Обидві ігри не вийдуть у 2022 році. Паралельно з'явилася інформація про зміну керівництва в Blizzard.

Слайд з презентації для інвесторів, присвячений Diablo IV і Overwatch 2, опублікував в особистому мікроблозі журналіст Стівен Тотіло. "Метелиця" запевнила акціонерів, що наступного року випустить "значну кількість контенту". Однак два нових проекти перенесли на більш пізній термін. Коли саме тепер планується випустити Diablo IV і Overwatch 2, Blizzard не вказала.

Своє рішення " Метелиця" прокоментувала так: "Це дві найбільш довгоочікувані ігри в індустрії, і наші команди домоглися великих успіхів на шляху до [їх] завершення в останніх кварталах. Але ми вважаємо, що надання командам додаткового часу для завершення виробництва і подальшого зростання їх творчого запалу для підтримки ігор після запуску гарантує, що ці проекти будуть радувати і залучати людей протягом багатьох років в майбутньому. Ці рішення відсунуть фінансовий підйом, який ми очікували побачити в наступному році. Але ми впевнені, що це правильне рішення для наших співробітників, наших гравців і довгострокового успіху наших франшиз".

Про зміну керівництва Blizzard

У серпні "Метелицю" покинув її президент Джей Аллен Брек. Причиною відходу став скандал з сексуальними домаганнями і братською культурою в компанії.

Новими керівниками Blizzard призначили Майка Ібарру і Джен Оніл. А тепер остання заявила, що залишить свою посаду. Вона очолить некомерційну організацію Women in Games International, яка отримає від "Метелиці" пожертвування в розмірі $1 мільйона.

На новому місці Джен Оніл займеться питаннями рівноправності і різноманітності в ігровій індустрії. За словами колишнього керівника, її рішення натхненне боротьбою співробітників Blizzard за зміни всередині компанії.

Автор: Назар Степорук