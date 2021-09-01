У перевиданні головний герой зможе говорити, розробники додадуть нові локації, а також поліпшать деталізацію, звук і освітлення.

Розробники зі студії EA Motive провели трансляцію, на якій вперше показали кадри майбутнього ремейку науково-фантастичного хорора Dead Space.

Займатися розробкою перевидання студія почала менше ніж за рік до офіційного анонсу. Під час трансляції розробники продемонстрували ранній білд ремейка, підкресливши, що фінальний варіант буде відрізнятися.

У студії намагаються максимально точно відтворити локації з оригіналу, але при цьому поліпшити деталізацію, звук і освітлення – щоб передати потрібну атмосферу.

Однак в рімейку з'являться і нові локації з невагомістю. Пересування в них буде походити на механіку з Dead Space 2. У таких додаткових рівнях на гравця чекають різні випробування.

Розробники поліпшили в рімейку систему розчленування монстрів – тепер вороги отримуватимуть ушкодження з більшою деталізацією.

У рімейку не буде завантажень – переміщатися космічним кораблем можна буде безшовно.

Головного героя, Айзека Кларка, озвучить Ганнер Райт, актор подарував свій голос цьому персонажу в Dead Space 2 та Dead Space 3. Нагадаємо, що в оригінальній першій частині Айзек не говорив. Автори зазначили, що в рімейку він все ж буде говорити, але досить рідко – лише у тих випадках, коли до нього звертаються, або тоді, "коли було б дивно, щоб він мовчав".

Повна версія трансляції ремейка Dead Space

Перша частина науково-фантастичного хоррору Dead Space вийшла в 2008 році на ПК, Xbox 360 та PS3. Ремейк створюється на рушії Frostbite. Всі асети і звукові ефекти будуть зроблені заново, а не запозичено з оригіналу.

Автор: Сергій Коршунов