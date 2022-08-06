Автори показали перші малюнки і концепти.

Видавництво Krafton, відоме завдяки королівській битві PUBG, оголосило про створення "корейської The Witcher". Гру під кодовою назвою Project Windless саме так представили публіці. Цей аналог "Відьмака" розробляється за мотивами книжкового циклу "Птах, який п'є сльози".

Krafton запустила офіційний сайт проекту, де можна почитати про джерела натхнення авторів, а також подивитися перші малюнки і концепти.

На зображеннях представлені характерні персонажі, наприклад, антропоморфний півень і дама з блідим обличчям в чорному одязі. Є на картинках і класичні азіатські пейзажі: храм на горі і місто з будівлями, що відсилають до далекосхідної архітектури. Хоча одне з поселень більше нагадує Європу епохи пізнього Середньовіччя.

Директор з дизайну Project Windless Ієн Маккейг висловився про першоджерело гри: "Книга "Птах, який п'є сльози" не схожа ні на одну з прочитаних мною фантастичних історій, в ній по-новому досліджується людська природа. Це те, що приваблює мене найбільше. Це епопея нарівні з "Володарем перснів" або "Дюною". Світ фентезі свіжий і проникливий, в ньому змішуються традиційні архетипи з образами снів і кошмарів, які абсолютно оригінальні. У той час я працював над власними проектами, і участь у цьому проекті означало відкласти їх убік. Це повинно було бути щось неймовірно особливе, щоб я міг це зробити. Як виявилося, так воно і було".

Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

Вас також можуть зацікавити новини: