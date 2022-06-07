Capcom готує онлайн-презентацію своїх майбутніх проектів.

Компанія Capcom цього року проведе власне онлайн-шоу. Зазвичай проекти японської студії демонструються в рамках інших заходів. Але цього разу у колективу, судячи з усього, припасено багато матеріалів.

Як свідчить повідомлення на американському акаунті Capcom в Twitter, презентація пройде 14 червня. Початок — о 02:00 за київським часом. Шоу триватиме близько 35 хвилин, проте є один важливий нюанс — анонсів можна не чекати. Японська компанія відразу попередила, що поділиться новою інформацією про вже представлені ігри.

Таким чином, на шоу можуть показати трейлери і геймплейні демонстрації VR-версії Resident Evil Village, ремейка Resident Evil 4, Pragmata, Street Fighter 6, Pragmata і Exoprimal. А ось анонсу Dragon's Dogma 2, про який в Мережі давно витають чутки, чекати не доводиться. Залишається сподіватися, що сиквел представлять на якійсь іншій літній презентації.

Список важливих ігрових шоу цього літа

Summer Game Fest від Джеффа Кейлі — 9 червня;

Останній день Geeked Week від Netflix, присвячений іграм — 10 червня;

Future Games Show — 11 червня;

Xbox & Bethesda Games Showcase — 12 червня;

PC Gaming Show — 12 червня.

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