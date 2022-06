Захід вийшов досить насиченим.

Минулої ночі Sony провела презентацію State of Play. Компанія відразу збила градус очікування і попередила, що на заході не покажуть ексклюзиви PlayStation від її внутрішніх студій. Однак пряма трансляція все одно вийшла цікавою і насиченою. Про анонс ремейка Resident Evil 4, трейлер The Callisto Protocol і реліз Marvel's Spider-Man і Marvel's Spider-Man: Miles Morales на ПК ми вже писали. Але захід запам'ятався й іншими демонстраціями. Які ще Ігри показали на State of Play, читайте нижче.

Street Fighter 6

Capcom поділилася з публікою першим повноцінним трейлером свого майбутнього файтинга. У ролику показано кілька знайомих фанатам серії персонажів в новому дизайні. Сюди відносяться Рю, Люк, Чунь Лі та інші. Кожен герой володіє унікальними прийомами — частина з них, в тому числі видовищні комбінації, показали в трейлері.

Ролик також розкрив структуру гри. Street Fighter 6 включає стандартні двовимірні битви, пригодницький режим з видом від третьої особи і Battle Hub. В останньому, судячи з усього, реалізовані різні соціальні активності. Гра вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

Final Fantasy XVI

Новий трейлер FFXVI концентрується на битвах. Гравцям показали бої з різними противниками, виконання комбінацій і двох Домінантів — персонажів, здатних закликати величезних могутніх істот Ейконів. У ролику також розкрили терміни релізу проекту — він вийде на PS5 влітку 2023 року.

Stray

Свіжий трейлер гри про бродячого кота в місті роботів показав подорожі по світу, рішення головоломок і сегменти потайного проходження. А ще ролик підтвердив нещодавній витік — проект вийде 19 липня на ПК, PS4 і PS5.

Rollerdrome

Roll7 і Private Division анонсували екшен-шутер, в якому стрільба поєднується з виконанням трюків на роликах.

Horizon Call of the Mountain

Показали перший трейлер спін-оффу Horizon для PlayStation VR2. Ролик містить подорожі по світу, секції паркуру, зустрічі з ворогами і битви з використанням лука. Схоже, це буде головна гра для гарнітури віртуальної реальності наступного покоління від Sony.

Eternights

Анонсували екшен з елементами симулятора побачень, дія якого розгортається під час Апокаліпсису. Потрібно і на бойовому фронті побитися, і на особистому питання закрити. Розробники, як всі вже здогадалися, японці. Eternights вийде на початку 2023 року на ПК, PS4 і PS5.

Season: A letter to the future

Показали новий трейлер милої пригоди — реліз відбудеться восени 2022 року на ПК, PS4 і PS5.

На заході також анонсували VR-версії Resident Evil Village і No Man's Sky, а ще показали трейлер The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2.

