Український шутер стане частиною "найбільшого" стенду Xbox на Gamescom 2023.

Днями пройшов слух, що іграбельний білд українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 може показатися публіці вже в серпні. Тепер цю інформацію підтверджено офіційно самими розробниками.

У твіттер-акаунті "Сталкера" з'явився новий постер гри із зображенням знаменитого Колеса огляду, що є одним із символів як Прип'яті, так і всієї Чорнобильської зони відчуження загалом, сталкерів і написом "До зустрічі на Gamescom".

Демо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl буде на стенді Xbox серед тих проєктів, в які зможуть пограти відвідувачі виставки Gamescom 2023, яка пройде з 23 по 27 серпня. Також Microsoft обіцяє великі презентації Starfield і Forza Motorsport.

Українська студія GSC Game World планувала випустити гру до кінця цього року, але останні чутки припускали, що вона затримається як мінімум до початку 2024 року. Втім, можливо, реліз гри ближче, ніж ми думаємо.

Нагадаємо, що кілька місяцями раніше росіяни "злили" в мережу ранню збірку гри: студія просить гравців не дивитися і не ділитися злитими матеріалами, оскільки вони "можуть зіпсувати враження від дослідження Зони". Останній офіційний показ "Сталкера 2" відбувся наприкінці грудня 2022 року.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – основні подробиці

Дії сиквелу розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, жахів і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і матиме декілька кінцівок. В процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які призведуть до наслідків у майбутньому.

S. T. A. L. K. E. R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти й тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без безпосередньої участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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