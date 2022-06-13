На недавній презентації Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 представили ігровий процес Starfield. Це була перша демонстрація геймплея з моменту анонсу RPG на виставці Е3 2018.
У свіжому трейлері показали всі механіки майбутнього проекту. Спочатку в ролику можна побачити старт гри — висадку на супутнику Кріт. Тут гравець досліджує покинуту космічну станцію, бореться з піратами, сканує місцевість і збирає ресурси.
Битви виконані в режимі реального часу з використанням різноманітної зброї. Всі пістолети, дробовики і автомати стилізовані під реалістичну наукову фантастику — саме цей напрямок обрала Bethesda Game Studios для Starfield.
Сюжет в RPG присвячений дослідженню таємниць космосу. Користувачі приєднаються до організації "Сузір'я", яка займається вивченням всесвіту. Судячи з діалогів у ролику, одним з важливих завдань користувача буде пошук даних про якісь загадкові артефакти.
У Starfield реалізовано багато різних персонажів і фракцій. До останніх можна приєднуватися, що, найімовірніше, вплине на відносини з героями і певні завдання.
Ще один важливий пласт гри — це польоти. Користувачі вільні будувати власний корабель: вибирати загальний дизайн, модулі, озброєння, фарбування та інше. А потім на бойовому судні можна літати між планетами. Космічні битви теж присутні, правда, виглядають вони аркадно.
Інші подробиці Starfield зі свіжої демонстрації
- Гра відзначиться тисячею планет, правда, не всі вони будуть цікавими. Зате загальний масштаб обов'язково вразить користувачів.
- На планетах можна будувати форпости, а потім призначати людей, які будуть обслуговувати базу.
- Ресурси видобуваються в реальному часі, наприклад, щоб отримати руду, доведеться свердлити лазером жилу.
- У корабельних боях важлива роль відводиться двигуну і щитам.
- На старті проходження можна вибрати три вміння і стільки ж унікальних особливостей з позитивними і негативними ефектами.
- Навички прокачуються за допомогою виконання спеціальних випробувань.
- Посадка на поверхню планет і зліт в космос відбуваються в реальному часі, як в No Man's Sky.
- Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році, так як проект перенесли.