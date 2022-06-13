Автори також поділилися безліччю подробиць проекту.

На недавній презентації Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 представили ігровий процес Starfield. Це була перша демонстрація геймплея з моменту анонсу RPG на виставці Е3 2018.

У свіжому трейлері показали всі механіки майбутнього проекту. Спочатку в ролику можна побачити старт гри — висадку на супутнику Кріт. Тут гравець досліджує покинуту космічну станцію, бореться з піратами, сканує місцевість і збирає ресурси.

Битви виконані в режимі реального часу з використанням різноманітної зброї. Всі пістолети, дробовики і автомати стилізовані під реалістичну наукову фантастику — саме цей напрямок обрала Bethesda Game Studios для Starfield.

Сюжет в RPG присвячений дослідженню таємниць космосу. Користувачі приєднаються до організації "Сузір'я", яка займається вивченням всесвіту. Судячи з діалогів у ролику, одним з важливих завдань користувача буде пошук даних про якісь загадкові артефакти.

У Starfield реалізовано багато різних персонажів і фракцій. До останніх можна приєднуватися, що, найімовірніше, вплине на відносини з героями і певні завдання.

Ще один важливий пласт гри — це польоти. Користувачі вільні будувати власний корабель: вибирати загальний дизайн, модулі, озброєння, фарбування та інше. А потім на бойовому судні можна літати між планетами. Космічні битви теж присутні, правда, виглядають вони аркадно.

Інші подробиці Starfield зі свіжої демонстрації

Гра відзначиться тисячею планет, правда, не всі вони будуть цікавими. Зате загальний масштаб обов'язково вразить користувачів.

На планетах можна будувати форпости, а потім призначати людей, які будуть обслуговувати базу.

Ресурси видобуваються в реальному часі, наприклад, щоб отримати руду, доведеться свердлити лазером жилу.

У корабельних боях важлива роль відводиться двигуну і щитам.

На старті проходження можна вибрати три вміння і стільки ж унікальних особливостей з позитивними і негативними ефектами.

Навички прокачуються за допомогою виконання спеціальних випробувань.

Посадка на поверхню планет і зліт в космос відбуваються в реальному часі, як в No Man's Sky.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році, так як проект перенесли.

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