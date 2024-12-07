Однак Сталкер 2 все ж не став таким, яким його задумували творці.

Stalker 2 став найочікуванішим сиквелом останніх 15 років, і, незважаючи на технічний стан проєкту, гравці прийняли другий Сталкер досить тепло.

Творець серії Євген Григорович поговорив із виданням IGN про реліз Stalker 2. За словами розробника, вони очікували менших оцінок, бо розуміли, що випускають гру не готовою:

"Я очікував, що успіх буде набагато меншим, ніж той, який ми отримали від аудиторії. Ми цього побоювалися. Ми розуміли, що гра вийшла не в ідеальному вигляді, і ми хотіли б її доопрацювати."

Григорович додав, що в грі все ще є баги, про які гравці й не здогадуються. Цей факт додає стресу розробникам, адже через це їм важко визначити пріоритет бага і з якою помилкою потенційно можуть зіткнутися користувачі.

Відео дня

Але, все ще, як творча особистість, Григорович хотів би підняти оцінки Stalker 2 ще вище. Наразі користувацька оцінка сиквела в Steam становить 84% позитивних відгуків. Розробник хотів би підняти це значення щонайменше до 90%: "Як творчі люди ми хочемо отримати досягнення, наприклад, зробити гру, яка сподобалася 90% людям, не 85%, не 83%, не 86%. Ми хочемо 90%. "Але 89 % теж непогано" - ні! 89% починаються з восьми, а ми хочемо почати з дев'яти. Я витратив шість років на це."

Раніше ми розповідали, що фанати зробили мод для Stalker 2, який підвищує продуктивність гри на 25%.

Вас також можуть зацікавити новини: