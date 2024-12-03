Модифікація містить різні параметри, що знижують мерехтіння і затримки, а також оптимізують час завантаження і запуску.

STALKER 2: Heart of Chornobyl, новий проєкт студії GSC Game World, став одним із найвимогливіших у плані комп'ютерного "заліза". Як показали тести, навіть найпотужніші відеокарти зазнають труднощів із досягненням стабільних 60 FPS за роздільної здатності 4K і максимальних налаштувань графіки.

Однак, новий мод, який можна завантажити з Nexus Mods, приносить низку поліпшень оптимізації, що значно підвищують продуктивність у роздільних здатностях 4K і 2К, пише портал Wccftech.

Автор каналу MxBenchmarkPC провів порівняльний аналіз стандартної версії STALKER 2 і модифікованої. Результати показали, що користувачі можуть розраховувати на 25-відсоткове підвищення продуктивності при роздільній здатності 4K і 2K. Тестування проводилося на системі з чіпом Core i7 14700F і відеокартою GeForce RTX 4080.

Модифікація Optimization Essentials містить різноманітні параметри, які змінюють ефекти в Unreal Engine, знижують мерехтіння і затримки, а також оптимізують час завантаження і запуску. Однак варто враховувати, що певні зміни можуть погіршити кінцеву картинку.

STALKER 2: Heart of Chornobyl вийшла гідним продовженням серії, що пропонує саме те, чого фанати очікували від гри. Хоча в неї ще є деякі недоліки, розробники активно виправляють проблеми, що з'являються. Перші два патчі вже ліквідували понад 650 різних проблем і багів.

Розробка GSC Game World була вкрай тепло зустрінута як критиками, так і простими гравцями. У Steam у "Сталкера 2" набралося понад 60 тисяч відгуків. Позитивних із них 83%. А творець Dishonored назвав Stalker 2 своєю особистою грою року.

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