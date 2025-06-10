Головний герой - вампір, і все буде йти від цього.

Студія Rebel Wolves, що складається з вихідців із CD Projekt RED, розповіла про бойову систему у своїй майбутній вампірській екшен-RPG The Blood of Dawnwalker.

Як розповів геймдиректор проєкту Конрад Томашкевич у блозі Xbox, головний герой гри Коен - вампір, а отже його бойові можливості змінюються залежно від часу доби.

Вдень Коен орудує мечем, володінню яким його навчав батько. У розробників у команді є кілька професійних фехтувальників, які постаралися зробити сутички автентичними та приземленими, але водночас веселими і не надто складними.

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Також герой володіє магією, але чаклунство у світі The Blood of Dawnwalker - темна і жорстока сила. Коену доводиться вирізати на своєму тілі руни, щоб впустити в себе чари, а самі заклинання супроводжуються не квітчастими вибухами, а кров'ю і жаром.

Вночі ж вампірська сторона героя бере гору: у Коена відростають кігті, заживають порізи, а сам він стає нелюдськи швидким і сильним. У цьому стані потрібно бути максимально обережним, адже в героя починається спрага крові, і якщо її не вгамувати, то Коен може втратити контроль над собою і випадково вбити будь-якого NPC, що може призвести до провалу цілих сюжетних гілок.

Поки що розробникам доведеться вірити на слово, перша презентація геймплея запланована на 21 червня, а реліз The Blood of Dawnwalker відбудеться 2026 року.

Раніше наративний директор Rebel Wolves Якуб Шамалек розповів, як створювався світ The Blood of Dawnwalker і чим вампіри в новій RPG відрізняються від звичних образів.

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