Справа тягнеться ще з осені 2024 року, коли письменник-фантаст Меттью Келсі Мартіно помітив підозрілу схожість гри зі своїм оповіданням.

Восени 2024 року фантаст Меттью Келсі Мартіно подав до суду на Bungie, звинувативши студію в плагіаті. За його словами, сюжет першої кампанії Destiny 2 підозріло схожий на розповідь, яку він опублікував у блозі під псевдонімом Caspar Cole.

Але є проблема: Червона війна, перша кампанія Destiny 2, яка і нібито стала плагіатом, нині лежить у Content Vault, сховищі вирізаного контенту. Вона офіційно недоступна, і, що особливо зручно для Bungie, недоведена. Нові гравці її не побачать, а отже для суду матеріалу немає.

Студія стверджувала, що контент "тимчасово прибраний", але щойно почався судовий процес, з'ясувалося, що повернути кампанію технічно неможливо: рушій оновили, сумісність втрачено.

Відео дня

Як докази несхожості сюжетів, Bungie не придумала нічого кращого, ніж показати суду, увага, десятигодинний (!) фанатський ролик про лор Destiny і майже тригодинну добірку катсцен із гри.

Суддя Сьюзі Морган такі докази, м'яко кажучи, не оцінила. Коли Bungie спробувала зам'яти справу, посилаючись на Destinypedia (фанатську вікі) і ось ці найдовші відео, вона холодно заявила: "Суд не розглядатиме ці матеріали. Їхню справжність не підтверджено, і часу для належного розгляду в нас немає".

Bungie не вдалося відхилити звинувачення і справа продовжуватиметься, однак, як каже суддя, вона поки що не знає, які докази зможуть бути вагомими, адже відеогра і текстова розповідь - абсолютно різні формати.

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