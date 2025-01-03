Роботу над Overdose і Physint тимчасово припинено.

Амбітні проєкти Хідео Кодзіми Overdose і Physint виявилися тимчасово замороженими через страйк акторів.

Про це розробник розповів у своєму зверненні до фанатів, визнавши, що в середині минулого року довелося перервати цілий пласт робіт: починаючи від сканування оточень і акторів, закінчуючи набором нових голосів для Physint. Виною всьому - протести SAG-AFTRA, які захопили не тільки Голлівуд, а й розробників ігор.

"Друга половина року пройшла під знаком повної невизначеності. Ми були змушені пригальмувати сканування і зйомки для Overdose, а також призупинити кастинг у Physint"

Проблема, за словами геймдизайнера, полягала в тому, що Overdose ще не встиг зміцнитися на виробничому етапі, на відміну, наприклад, від Grand Theft Auto VI. У Rockstar великі процеси почалися задовго до початку страйків, тому їхній черговий хіт не зіткнувся з подібними затримками.

Відео дня

Цікаво, що Death Stranding 2 виявився абсолютно не зачеплений цими труднощами. Робота над ним, включно із записом музики та реплік акторів, тривала за планом. Влітку команда вже тестувала ігрові механіки і доробляла ключові елементи сюжету.

Раніше ми розповідали, що 1997 року Кодзіма не хотів робити затягнуті катсцени у своїх іграх. Але час минав, і зараз 3 з 5 найдовших катсцен в історії відеоігор належать Кодзімі.

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