Реліз намічено на осінь 2024 року, гра буде доступна в сервісі Xbox Game Pass в день виходу.

На Xbox Developer_Direct глядачам представили великий геймплейний ролик Avowed. Це екшен-RPG від студії Obsidian Entertainment, відомої по Fallout: New Vegas і Pillars of Eternity.

У майже 8-хвилинному ролику розробники сконцентрувалися на геймплеї і бойовій системі в деталях, розібравши можливі комбінації зброї і те, як використовуються ті чи інші здібності героя.

Особливу увагу приділили комбінаціям атак: можна, наприклад, взяти меч в одну руку, пістолет в іншу і влаштувати противникам веселе життя. В арсенал головного героя входять не тільки холодна і вогнепальна зброя, а й чарівна паличка з різними заклинаннями.

Також Obsidian просто показала красу ігрового світу Avowed: підземелля, храми, величні палаци і таємничі місця, що приховують можливості і небезпеки. І кожна з локацій буде заповнена речами, яких ви не зустрінете десь ще.

Avowed - що ще відомо про гру

Події гри розгортаються в світі Pillars of Eternity. Місцем дії стане Острів, вражений невідомою чумою. Головний герой – посланник імператора, який повинен розібратися з хворобою.

Це буде квітчаста екшен-RPG з барвистими і контрастними локаціями. У грі реалізований нелінійний сюжет з вибором рішень, що впливають на хід подій.

Прем'єра нової RPG від творців Fallout: New Vegas запланована на осінь 2024 року. Гра буде доступна на ПК та Xbox Series X/S, а також у сервісі Game Pass з першого дня випуску.

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