Освітлення теж повинні підтягнути.

Після показу геймплейного трейлера Avowed на Xbox Games Showcase користувачі почали обговорювати невиразну графіку в грі. Студія Obsidian Entertainment, відома за Fallout: New Vegas і Pillars of Eternity, поспішила всіх заспокоїти. Проєкт ще навіть не увійшов в стадію "альфи", тому візуальну складову поліпшать.

Такою інформацією поділився розробник Брайар Діем під час спілкування з фанатами на форумі RPG Codex. Він заявив: "Усе, що я можу сказати, гра ще не ввійшла в "альфу", художнє оформлення доопрацьовуватимуть у різний спосіб. Освітлення буде змінюватися. Хоча дизайн, звісно, не зміниться. Вони такі, які вони є".

Судячи з інформації від Діема, обраний графічний напрямок в Avowed залишиться без змін. Це буде квітчаста екшен-RPG з барвистими і контрастними локаціями. Однак стилістику і якість візуальної складової повинні поліпшити до релізу в 2024 році. Оцінити прогрес Obsidian Entertainment можна буде в майбутніх трейлерах.

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Avowed — основна інформація про гру

Події екшен-RPG розгортаються в світі Pillars of Eternity. Місцем дії стане острів, вражений невідомою чумою. Головний герой — посланник імператора, який повинен розібратися з хворобою.

У грі реалізований нелінійний сюжет з вибором рішень, що впливають на хід подій.

Геймплей виконано з видом від першої особи. Користувачі зможуть брати участь у квестах, битися і активно взаємодіяти з оточенням. А широкий вибір екіпіровки і магічних заклинань дозволить сформувати свій стиль бою.

Avowed вийде в 2024 році на ПК, Xbox Series X і Series S, точна дата не повідомляється.

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