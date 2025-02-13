Obsidian не змогла перевинайти жанр, але домоглася всього, чого хотіла. Avowed вийде 18 лютого на Xbox Series X|S і ПК.

Сьогодні, 13 лютого, спала заборона на публікацію оглядів Avowed – нової екшен-RPG від студії Obsidian, відомої за Fallout: New Vegas і Pillars of Eternity.

Загалом, у Obsidian вийшов хороший проєкт, але точно не претендент на гру року. Наразі у Avowed 81 бал на OpenCritic після 89 рецензій, при цьому 83% експертів рекомендують гру до проходження.

Рецензенти хвалять фентезійну RPG за наратив і побудову світу, персонажів, що запам'ятовуються, варіативність, цікаві сайдквести і хороші діалоги. А в кожного вашого рішення в Avowed є наслідки. Загалом, усе те, за що ми любимо ігри Obsidian.

Відео дня

Крім того, журналістам припала до смаку бойова система: Obsidian вдалося зробити рольову гру з по-справжньому ефектними і захопливими боями від першої особи. Ви не можете просто стати і розмахувати мечем, поки ваші вороги не перестануть рухатися, як у тому ж Skyrim.

Водночас преса вказує на відсутність інновацій, проблеми з балансом і нудний сюжет. Розробники впевнено відпрацювали обов'язкову програму, але й мало що додали від себе. Ще з неприємного – побічні квести з якоїсь причини не можна добити після проходження основного сюжету.

Avowed вийде 18 лютого на Xbox Series X|S і ПК, але власники делюкс-видання отримають доступ до гри вже сьогодні ввечері. Також у день запуску гра відразу потрапить у Game Pass.

Раніше Obsidian представила системні вимоги Avowed. Схоже, що у гри буде гнучка система налаштування графіки. У мінімальних вимогах вказана зв'язка AMD Ryzen 5 2600 і GTX 1070.

Вас також можуть зацікавити новини: