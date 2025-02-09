Світ Avowed створений, щоб експериментувати.

Obsidian Entertainment вирішила зробити світ Avowed не просто просторим, а й багатошаровим. Розробники приділили увагу не тільки горизонтальному дослідженню, а й вертикальності, що відкриває більше можливостей для пересування та паркуру.

Геймдиректор гри Керрі Пател розповіла, що одна з локацій являє собою практично повністю вертикальне підземелля, що стало незвичайним викликом для дизайнерів рівнів. За її словами, команда впоралася із завданням фантастично, створивши дійсно нестандартне оточення.

Свобода дослідження - один із головних принципів Avowed. Гравцям необов'язково слідувати заздалегідь заданим шляхом, у грі можна буде досліджувати підземелля раніше, ніж NPC дадуть квест, а також завершувати завдання в довільному порядку. Такий підхід нагадує інші проєкти Obsidian, де дослідження і вибір гравця відігравали ключову роль в оповіданні.

Відео дня

Розробники обіцяють високу реіграбельність, оскільки в грі буде безліч варіантів розвитку персонажа і важливих рішень, що впливають на те, що відбувається. Навіть після кількох проходжень можна буде виявити нові деталі, приховані механіки і несподівані сценарії.

Avowed виходить 18 лютого на ПК і Xbox Series. Гра також буде доступна за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що в Avowed можна буде вибрати походження персонажа, яке впливатиме на подальше проходження.

Вас також можуть зацікавити новини: