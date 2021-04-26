Розробники поділилися подробицями нового платформера і розкрили ім'я загадкового персонажа.

Студія Insomniac Games випустила новий геймплейний трейлер майбутнього платформера Ratchet & Clank: Rift Apart. У ньому автори детальніше розповіли про загадкову дівчину-ломбакса. А також розкрили її ім'я.

Новий геймплейний трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

За словами розробників, дівчину-ломбакса звуть Рівет. Вона боєць опору з іншого виміру, де підступний імператор Нефаріус оголосив полювання на все органічне життя.

Також в Insomniac Games повідомили, що автором саундтреку для Rift Apart став Марк Мазербо – засновник групи DEVO і композитор фільму "Тор: Рагнарок".

Крім того, автори представили розширене цифрове видання гри, до якого увійдуть п'ять комплектів броні, артбук та багато іншого.

Більше подробиць про Ratchet & Clank: Rift Apart та про інші майбутні ігри для PlayStation 5 можна буде дізнатися 30 квітня на новій трансляції State of Play. Вона розпочнеться о 00:00 за київським часом.

Що відомо про Ratchet & Clank: Rift Apart

За сюжетом підлий доктор Нефаріус знайшов пристрій для подорожі в альтернативні виміри, а головні герої – Ретчет і Кланк були розлучені. У процесі гри вони шукатимуть один одного, досліджуватимуть нові світи, познайомляться з новим персонажем і знайдуть різноманітну унікальну зброю.

Одна з особливостей гри – практично безшовний світ. Завдяки надшвидкому накопичувачу

Також платформер буде використовувати й інші особливості PS5, серед яких 3D-звук, поліпшена вібрація та адаптивні тригери контролера DualSense.

Гра вийде 11 червня на PlayStation 5.

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Автор: Сергій Коршунов