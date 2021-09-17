Гра вийде на ПК, а пізніше і для мобільних пристроїв.

Китайська студія Leenzee Games показала перший геймплей своєї соулзлайк-RPG під назвою Wuchang: Fallen Feathers.

Дія рольової гри відбуватиметься в епоху династії Мін в стародавньому Китаї, як заявляють розробники, гра заснована на історичних подіях, проте в сюжет будуть включені елементи фентезі. Головним героєм стане дівчина-войовниця на ім'я Учан, яка відправиться "на пошуки істини".

Ролик триває 18 хвилин, в ньому показані битви і кілька локацій проекту, що знаходиться в розробці. В кінці відео показана сутичка з босом.

Гра і з точки зору геймплея, і в інтерфейсі виглядає дуже схожою на проекти Bloodborn і Sekiro: Shadows Die Twice від FromSoftware Хідетакі Міядзакі, а вийде на ПК, але також планується реліз на мобільних платформах.

Частина користувачів сплутала гру з іншим китайським проектом Black Myth: Wu Kong, проте до останнього Wuchang: Fallen Feathers не має відношення.

Реліз гри відбудеться не раніше 2024 року.

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Автор: Віолетта Орлова