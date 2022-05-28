Гра вийде тільки на новому поколінні консолей.

Редактор VentureBeat Джефф Грабб виявився правий: в рамках заходу Star Wars Celebration дійсно анонсували продовження Star Wars Jedi: Fallen Order. Гра отримала назву Star Wars Jedi: Survivor, а її реліз запланований на 2023 рік.

У першому тизері проекту глядачам показали пустельну планету, бій головного героя Кела Кестіса з невідомим ситхом, а також лиходія, якому належить закадровий голос. Він звертається до протагоніста з питанням: "Що будеш робити, джедай?" Антагоніст, судячи з одного з кадрів, знаходиться на планеті Корусант.

В кінці ролика показали загадковий момент: Кестіс проникає в покинуту лабораторію і знаходить всередині людину з довгим білим волоссям в колбі. Ймовірно, гравців чекає новий персонаж, якому виділять важливе місце в сюжеті.

Про саму історію поки відомо мало. Події гри розгортаються через п'ять років після Fallen Order. Сиквел безпосередньо пов'язаний з попередником, а більше деталей розробники не розкрили.

Star Wars Jedi: Survivor вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. На PS4 і Xbox One гру вирішили не випускати, щоб реалізувати рендеринг освітлення з використанням трасування, а також зробити геймплей безшовним, тобто прибрати будь-які підзагрузки. Про це розповів керівник розробки Стіг Асмуссен в інтерв'ю StarWars.com.

"Я думаю, найбільше досягнення — це трасування променів, або освітлення. Це дозволяє нам робити освітлення в реальному часі, постійно, з точністю, яка набагато перевершує все, що ми коли-небудь створювали раніше. Оскільки це відбувається в реальному часі, ми можемо бачити зміни, коли ми налаштовуємо освітлення — по суті, миттєво. Це означає, що у нас є більше часу на доопрацювання, що ми можемо зробити більше ітерацій, і ми можемо отримати кращі результати, які відчуваються більш кінематографічно", — повідомив Асмуссен.

Коротко про Star Wars Jedi: Fallen Order

У грі розповідається історія Кела Кестіса, молодого падавана, який зумів уникнути загибелі під час "Наказу 66". Він ховався, поки не розкрив себе заради допомоги другу. Після цього почався шлях головного героя до перетворення в повноцінного джедая з пошуками можливості відновити Орден.

Геймплей Fallen Order включає битви на світлових мечах, платформінг, головоломки і прокачування. У грі присутні елементи метроідванії, так як за допомогою умінь можна проникати в нові місця на вже відвіданих планетах.

Star Wars Jedi: Fallen Order вийшла 15 листопада 2019 року на ПК, PS4 і Xbox One. Гра була тепло прийнята як пресою, так і користувачами. На Metacritic вона має в середньому 80 балів від критиків.

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