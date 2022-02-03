Свіжий зомбі-екшен викликав різний спектр емоцій у журналістів.

Вчора спала заборона на огляди Dying Light 2 Stay Human. Ми поставили грі вісім балів і відзначили, що сиквел багато в чому перевершив першу частину, хоча недоліків у проекті вистачає. А ось думки західних колег щодо нового зомбі-екшену сильно розділилися. Одні критики називають Dying Light 2 шедевром, а інші — повною посередністю.

Читайте такожПретендент на звання найкращої гри про зомбі в світі. Огляд Dying Light 2 Stay HumanНа Metacritic (варіант для PS5) гра отримала 77 балів після 46 рецензій. Версії для ПК і Xbox Series X мають 79 балів при 25 і 26 оглядах відповідно. Журналісти в більшості випадків хвалять паркур, реалізацію відкритого світу і поліпшені геймплейні механіки. А ось за активності, слабкий сюжет і баги гру сильно критикують. Нижче наведені витяги з рецензій з полярними думками щодо Dying Light 2.

Hobby Consolas (94 з 100): "Dying Light 2 — це шедевр. Нам сподобалися механіка навігації, жорстокі бої, глибокі персонажі і відчуття того, що кожне рішення змінює світ. Незважаючи на те, що ми виявили деякі помилки і невелике погіршення в порівнянні з геймплеєм на виставці E3".

PC Invasion (7 з 10): "У Dying Light 2 збереглося багато ключових факторів, які зробили оригінал приємним і захоплюючим. На жаль, її також підточують технічні проблеми, непрацюючі механіки і обмежена система збережень, яка не дозволяє вам швидко переглянути результати [своїх рішень]".

Guardian (2 з 5): "Якщо ви грали в ігри про зомбі за останнє десятиліття, ця мішанина з рваних постапокаліптичних стереотипів здасться вам занадто знайомою".

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головним героєм Dying Light 2 стане вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгорнуться через 15 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі буде нелінійна оповідь, нові види зомбі і карта в чотири рази більша, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділено паркуру. У гравців з'явиться більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробить переміщення по світу більш простим і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийде 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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