Гра цілий рік була тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store та PS4.

Студія YS Net оголосила дату виходу пригодницької рольової гри Shenmue III на платформі Steam. Реліз відбудеться 19 листопада. До цього гра була тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store та PS4.

Про це розробники повідомили на сторінці гри на краудфандинговій платформі Kickstarter.

Користувачі, які проспонсорували створення гри і обрали Steam, як переважну платформу, отримають ключі електронною поштою. Решта ж можуть додати проект до списку бажаного в цифровому магазині. Попередні замовлення Shenmue III в Steam розробники ще не відкривали.

Трейлер Shenmue III

Про що Shenmue

Shenmue - це трилогія пригодницьких ігор від японського геймдизайнера Ю Судзукі. Протягом трьох ігор головний герой намагається відшукати вбивцю свого батька.

Перша частина гри вийшла у 1999 році, ставши однією з ключових для консолі Sega Dreamcast. Саме в Shenmue вперше з'явився новий елемент геймплея під назвою Quick Time Events - коли на екрані висвічуються певні клавіші, а гравець повинен вчасно на них натиснути, щоб персонаж виконав певні дії.

Shenmue II вийшла у 2001 році. Сиквел отримав високі оцінки. Однак через низький рівень продажів розробники закинули серію. Фанати довгі роки просили випустити третю частину, щоб побачити закінчення історії головного героя.

У 2015 році на краудфандинговій платформі Kickstarter було зібрано понад $6 млн на розробку третьої частини гри.

До роботи над Shenmue III повернувся творець перших двох частин - Ю Судзукі.

Shenmue 3 вийшла у 2019 році на ПК та PlayStation 4. На агрегаторі Metacritic ПК-версія гри отримала 69 балів від ЗМІ та 6,1 бала від користувачів.

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Автор: Сергій Коршунов