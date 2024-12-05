Результати вже круті, але поки що з купою артефактів і "галюцинацій".

DeepMind, науково-дослідна лабораторія Google зі штучного інтелекту, представила ШІ-модель Genie 2, здатну створювати прототипи 3D-ігор. Оригінальна Genie була випущена в лютому і могла генерувати двомірні світи.

Для роботи нової моделі достатньо "згодувати" їй всього один концепт-арт, пише TechCrunch. Нейромережа сама декодує картинку на складові, анімує персонажа та імітує освітлення, фізику, відображення, поведінку "NPC".

Результати вже круті: багато прикладів роботи Genie 2 виглядають як сцени з ААА-тайтлів. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що Google навчала модель на даних із популярних відеоігор, включно з No Man's Sky і Valheim. Утім, DeepMind, як і багато лабораторій ШІ, не розкриває багато подробиць про свої методи отримання даних з причин конкуренції.

Наразі Genie 2 здатна створювати 3D-світи тривалістю до хвилини, при цьому всі продемонстровані приклади від Google тривають 10-20 секунд. Без артефактів і "галюцинацій" теж не обійшлося.

Поки невідомо, коли Genie 2 з'явиться в загальному доступі. Автори продовжують роботу над проектом, і сподіваються в недалекому майбутньому побачити його реальним інструментом для розробників.

Творчі люди ж можуть відчувати змішані почуття - особливо ті, хто працює в індустрії відеоігор. Нещодавнє розслідування Wired показало, що великі гравці на ринку, як-от Activision Blizzard, яка звільнила десятки художників, почали використовувати ШІ у створенні контенту для своїх ігор.

Проте Google вкладає дедалі більше ресурсів у свої дослідження, які обіцяють стати "the next big thing" у сфері ШІ. Раніше пошуковий гігант представив універсального ШІ-геймера для проходження будь-яких ігор.

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