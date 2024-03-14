Дослідники навчають технологію в No Man's Sky, Teardown, Valheim та інших популярних тайтлах.

Як уже з'ясувалося, ненавчена грати у відеоігри нейромережа справляється з цим завданням погано. Тому в Google вирішили навчити штучний інтелект ігрових навичок. Технологія отримала назву Scalable Instructable Multiworld Agent (SIMA), пише The Verge.

По суті, це універсальний ігровий партнер, який допоможе геймерам проходити ігри в кооперативному режимі і зможе поговорити з ними. Причому на цілком конкретних прикладах. Google співпрацює з творцями No Man's Sky, Teardown, Valheim та інших популярних тайтлів.

Для навчання SIMA в Google записали спільні дії пар гравців-людей: один із них давав інструкції щодо виконання завдань у грі, наприклад, "знайти ресурси і побудувати табір", а інший виконував їх. Потім другий учасник грав уже без підказок, демонструючи отримані навички. Це дало змогу навчити нейромережу передбачати необхідні дії для досягнення результату.

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Поки SIMA навчили близько 600 базових ігрових навичок: рух вперед-назад, відкриття інвентарю, взаємодія з об'єктами тощо. У Google підкреслили, що нейромережа не буде проходити ігрові рівні за людину, мета команди – створити універсального ШІ-компаньйона, який зіграє з вами в гру.

Поки що цей проєкт перебуває на стадії розроблення. Чи застосовуватиметься SIMA при створенні відеоігор, не уточнюється.

В ігровій індустрії дедалі частіше точаться дебати на тему застосування штучного інтелекту під час розробки проєктів. Генеральний директор Take-Two Interactive, компанії-видавця GTA, вважає, що "хіти створюють генії, а не набір обчислень". ШІ лише дасть змогу краще й ефективніше виконувати цю роботу.

Своєю чергою Nvidia показувала, який вигляд можуть мати ігри зі штучним інтелектом. Технологія ACE for Games допоможе в навчанні NPC вільного спілкування з гравцем та автоматичного розпізнавання мови і перетворення тексту на мову.

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