Ремастер повинен вийти приблизно в 2023 році.

У Мережі виявили відразу два докази того, що видавництво Take-Two Interactive і студія Rockstar Games готують поліпшену версію GTA IV. Нещодавно вони випустили збірку ремастерів Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition і, судячи з усього, планують продовжувати працювати в цьому напрямку.

Першим підтвердженням майбутнього перевидання четвертої частини служить лист, який одержала адміністрація сайту LibertyCity. На згаданому порталі розміщені моди для всіх ігор в серії GTA. Юристи Take-Two зажадали від ресурсу видалити три фанатських проекти. Їх список наведено нижче.

GTA Advance Pc Port — BETA2. Модифікація, яка додавала в третю частину район, будівлі та рекламні білборди з GTA Advance для Game Boy Advance.

The Lost and Damned Unlocked. Творіння переносило в "четвірку" весь контент з доповнень.

Збереження для Grand Theft Auto: The Lost and Damned, в якому гра пройдена на 65 %. Take-Two назвала його серйозною "загрозою для своїх інтересів".

Примітно, що аналогічним чином видавництво діяло перед випуском GTA: The Trilogy. За кілька місяців до анонса комплекту ремастерів юристи компанії почали вимагати від різних порталів видалити вагомий перелік модів. Під гільйотину потрапили проекти, які покращували графіку і додавали нові карти. Зараз ситуація повторюється, що і наштовхнуло на думки про ремастер четвертої частини.

Друге підтвердження, що перевидання GTA IV все ж вийде

Про покращену версію "четвірки" в особистому мікроблозі повідомив інсайдер Ralph. За його словами, проект випустять в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Ремастер буде включати доповнення Episodes from Liberty City, а ось мультиплеєр з нього виріжуть. Слова Ralph сприйняли з часткою скепсису, так як він не встиг відзначитися численними правдивими витоками. Проте нещодавня вимога Take-Two як мінімум частково підтверджує заяву інсайдера.

Автор: Назар Степорук