Rockstar Games випустила ролик з порівнянням на честь релізу Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Сьогодні, 11 листопада, вийде Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Це збірка ремастерів, до якої увійшли поліпшені версії GTA III, Vice City і San Andreas. На честь їх релізу розробники з Rockstar Games спільно з виданням IGN випустили ролик, де порівняли перевидання з оригіналами.

Відео детально демонструє різницю в графіці. Її значно підтягнули, але при цьому автори постаралися зберегти дух і стилістику класичних GTA. На свіжих кадрах особливо виділяються поліпшені моделі об'єктів оточення і персонажів. Вони втратили колишню незграбність і стали більш деталізованими. Анімації теж зробили плавнішими, що додає іграм реалістичності.

Нагадаємо: Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition з'явиться на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch. На початку наступного року збірка добереться до мобільних платформ. Ціна ремастерів становить 1799 гривень.

Які поліпшення з'являться в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

На сторінці ремастерів в магазині Rockstar згадуються зміни, які отримають оновлені ігри. Перша з них — повністю перероблене освітлення.

Друга — текстури високої роздільної здатності і збільшена дальність промальовування.

Третя — покращене управління в стилі GTA V.

Автор: Назар Степорук