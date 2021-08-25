На честь цієї події розробники анонсували перший у грі преміум танк IX рівня – шведський Strv K.

Шведський павер-метал гурт Sabaton і розробники командної багатокористувацької гри World of Tanks презентували спільний кліп на пісню Steel Commanders.

Пісня стане частиною ігрової події "Дух війни", в якій можна отримати шведський важкий танк Strv K – це перший в грі преміум танк IX рівня з членами гурту Sabaton в ролі екіпажу, повідомили у Wargaming.

Кліп Sabaton Steel Commanders

"Нам було цікаво працювати з World of Tanks та Wargaming над таким великим проектом. Разом ми зробили епічний кліп на пісню Steel Commanders. І для нас велика честь стати частиною такої величезної події, в якій нагорода – перший у грі преміум танк IX рівня з нами в ролі екіпажу", – розповів Йоакім Броден, лід-вокаліст Sabaton.

На додаток до танка Strv K гравці зможуть отримати ще й 3D-стиль "Дух війни" з унікальними ефектами, виконаний в стилістиці лицарської броні.

Про танк Strv K

Поряд з міцною баштою і точною гарматою Strv K в стилі "Дух війни" має унікальні особливості. У "Випадкових боях" танк приносить своєму власникові цінну внутрішньоігрову валюту. Досі це було привілеєм тільки техніки X рівня.

Автор: Сергій Коршунов