У декораціях впізнається фірмова стилістика знаменитої постапокаліптичної серії.

У Мережі продовжують з'являтися фотографії зі знімального майданчика серіальної екранізації Fallout. На цей раз знімки демонструють силову броню і декорації одного зі Сховищ — бункерів із захистом від ядерних вибухів у всесвіті ігрової серії.

Попередня порція знімків була зроблена в Стейтен-Айленді, одному з п'яти округів Нью-Йорка. Так як з моменту її публікації пройшло трохи більше тижня, найімовірніше, знімальний майданчик не змінився. На декількох зображеннях присутня масивна силова броня моделі Т-60. Вона з'являлася в Fallout 76 і Fallout 4, події яких розгорталися на східному узбережжі США. Це черговий натяк на місце дії серіалу.

Ще кілька фото демонструють декорації одного зі Сховищ. Бутафорія і оточення виглядають автентично — навіть фірмові сині костюми будуть. Увага до деталей і стилістики всесвіту має порадувати фанатів ігрової франшизи.

Fallout — що відомо про серіал

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.

Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".

Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.

Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.

Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Подробиці сюжету і дата виходу поки відсутні.

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