У Мережі продовжують з'являтися фотографії зі знімального майданчика серіальної екранізації Fallout. На цей раз знімки демонструють силову броню і декорації одного зі Сховищ — бункерів із захистом від ядерних вибухів у всесвіті ігрової серії.
Попередня порція знімків була зроблена в Стейтен-Айленді, одному з п'яти округів Нью-Йорка. Так як з моменту її публікації пройшло трохи більше тижня, найімовірніше, знімальний майданчик не змінився. На декількох зображеннях присутня масивна силова броня моделі Т-60. Вона з'являлася в Fallout 76 і Fallout 4, події яких розгорталися на східному узбережжі США. Це черговий натяк на місце дії серіалу.
Ще кілька фото демонструють декорації одного зі Сховищ. Бутафорія і оточення виглядають автентично — навіть фірмові сині костюми будуть. Увага до деталей і стилістики всесвіту має порадувати фанатів ігрової франшизи.
Fallout — що відомо про серіал
- За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.
- Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".
- Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.
- Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.
- Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Подробиці сюжету і дата виходу поки відсутні.