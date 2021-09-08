Роздача гри Surviving Mars закінчиться сьогодні о 20:00 за київським часом.

Отримати Surviving Mars можна на сторінці гри .

В магазині цифрової дистрибуції Steam почалася роздача симулятора колонізації Марса – Surviving Mars . Акція закінчиться сьогодні, 8 вересня, о 20:00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

УНІАН в Google News