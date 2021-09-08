Surviving Mars / фото Paradox Interactive
В магазині цифрової дистрибуції Steam почалася роздача симулятора колонізації Марса – Surviving Mars. Акція закінчиться сьогодні, 8 вересня, о 20:00 за київським часом.
Отримати Surviving Mars можна на сторінці гри.
Трейлер Surviving Mars
- Surviving Mars – це містобудівельний симулятор, де гравцям потрібно заснувати колонію на Марсі. Для цього доведеться досліджувати місцевість, добувати необхідні ресурси, розвивати інфраструктуру, виживати в піщаних бурях, досліджувати нові технології і підтримувати життєздатність колоністів Червоної планети.
- При кожному проходженні гравці можуть наштовхнутися на одну із загадок Марса. Розгадані таємниці можуть принести колонії процвітання або ж катастрофу.
- Реліз гри відбувся у 2018 році. На агрегаторі Metacritic стратегія отримала 76 балів, а в Steam у гри 84% позитивних відгуків на основі 17 тисяч користувальницьких рецензій.
Нагадаємо, в іншому цифровому магазині, Epic Games Store, роздають безкоштовно інді-адвенчуру Yoku's Island Express. Акція закінчиться 9 вересня о 18:00.