Отримати безкоштовно Surviving Mars можна до 18 березня.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова безкоштовна роздача ігор. З 11 по 18 березня всі бажаючі можуть отримати науково-фантастичний містобудівний симулятор Surviving Mars.

Трейлер Surviving Mars

Подробиці Surviving Mars

Surviving Mars – це містобудівний симулятор, де гравцям потрібно заснувати колонію на Марсі. Для цього доведеться досліджувати місцевість, добувати необхідні ресурси, розвивати інфраструктуру, виживати в піщаних бурях, досліджуйте нові технології та підтримувати життєздатність колоністів Червоної планети.

Крім того, при кожному проходженні гравці можуть наштовхнутися на одну із загадок Марса. Відкриті таємниці можуть принести колонії процвітання або ж катастрофу.

Гра вийшла у 2018 році, отримавши 76 балів на Metacritic та понад 10 тисяч позитивних відгуків в Steam.

Нагадаємо, через тиждень в роздачу від Epic Games потрапить пригодницький інді-екшен The Fall.

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Автор: Сергій Коршунов