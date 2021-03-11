Surviving Mars можна забрати до 18 березня / фото Haemimont Games
У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова безкоштовна роздача ігор. З 11 по 18 березня всі бажаючі можуть отримати науково-фантастичний містобудівний симулятор Surviving Mars.
Трейлер Surviving Mars
Подробиці Surviving Mars
- Surviving Mars – це містобудівний симулятор, де гравцям потрібно заснувати колонію на Марсі. Для цього доведеться досліджувати місцевість, добувати необхідні ресурси, розвивати інфраструктуру, виживати в піщаних бурях, досліджуйте нові технології та підтримувати життєздатність колоністів Червоної планети.
- Крім того, при кожному проходженні гравці можуть наштовхнутися на одну із загадок Марса. Відкриті таємниці можуть принести колонії процвітання або ж катастрофу.
- Гра вийшла у 2018 році, отримавши 76 балів на Metacritic та понад 10 тисяч позитивних відгуків в Steam.
Нагадаємо, через тиждень в роздачу від Epic Games потрапить пригодницький інді-екшен The Fall.