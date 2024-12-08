Із чим пов'язаний такий розкид вимог - невідомо.

Розробники зі студії Aspyr представили системні вимоги для свого проєкту Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Звісно, впадає в око величезний розкид між мінімальними вимогами та рекомендованими. Для мінімальних налаштувань вистачить відеокарти 2012 року GT 620 на 1 ГБ відеопам'яті, а ось для високих налаштувань, схоже, знадобиться аж RTX 2080. У мережі припускають, що такий розкид пов'язаний з підтримкою грою технології DLSS, для якої і потрібна RTX відеокарта.

Системні вимоги Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered

Мінімальні

Операційна система: Windows 10+ (64-розрядна)

Процесор: Intel i3 / AMD FX-4100

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Відеокарта: GeForce GT 620 (1 ГБ) або Radeon HD 8670D

Місце на диску: 2 ГБ

Рекомендовані

Операційна система: 64-розрядна

Процесор: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA RTX 2080 або Radeon RX 6750

Реліз Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered заплановано на 10 грудня на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що системні вимоги Kingdom Come: Deliverance 2 виявилися напрочуд скромними.

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