Студія Aspyr повідомляє, що в ремастері було додано карту і компас, але вони не вплинуть на олдскульне сприйняття гри.

Минув уже місяць з офіційного анонсу ремастерів Legacy of Kain: Soul Reaver на State of Play. Розробники гри зі студії Aspyr продовжують підігрівати інтерес до перевидання, цього разу студія випустила новий трейлер.

У новому ролику розробники показали, який вигляд мають оновлені боси в грі. Крім того, можна оцінити зовнішній вигляд головного антагоніста гри - Каїна.

Також Aspyr поділилася, що модельку Каїна їм довелося створювати з нуля через проблеми з текстурами в оригінальній грі. Розробники намагалися максимально повторити його вигляд із синематиків всередині гри.

Ремастер Soul Reaver не залишиться без нових механік: розробники розповіли, що в перевиданні з'являться мапа і компас, який ненав'язливо вказуватиме правильний напрямок у бік завдання, а також підсвічуватиме колекційні предмети, коли гравець буде поряд із ними.

Розробники впевнені, що це сильно поліпшить ігровий досвід для людей, які тільки занурюються у всесвіт Носгота, але для олдскульних гравців передбачена функція відключення компаса. Також можна буде перемикатися між старою і новою графікою просто на ходу натисканням однієї кнопки.

Ремастер Legacy of Kain: Soul Reaver вийде 10 грудня на всіх платформах, включно з Nintendo Switch, а також минуле покоління, Playstation 4 і Xbox One.

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