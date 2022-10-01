Знаменита екшен-RPG продовжує розважати користувачів своїми помилками.

The Elder Scrolls V: Skyrim завжди була джерелом багів. Деякі з них навіть стали символами гри, і користувачі не хочуть, щоб розробники прибирали ці помилки. Так було з дерев'яними манекенами, які раптово починали спостерігати за головним героєм. Розробники виправили згаданий баг, а фанати повернули його за допомогою модифікації. При цьому в Skyrim все ще знаходять нові помилки, хоча екшен-RPG вийшла майже 11 років тому. Одну з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Lucky1338.

Гравець опублікував відео, в якому демонструється баг. У ролику показано, як користувач скакав на коні на вершині драконячої гори. Ось тільки поза Lucky1338 була незвичайною. Його персонаж не сів у сідло, а стояв на спині коня і навіть моментами намагався бігти.

Помилка тривала кілька секунд, після чого персонаж нарешті прийняв правильну позицію. Найімовірніше, баг стався через неправильне спрацьовування анімації. Виглядав він забавно, але головне, що нічого критичного не сталося, і користувач зміг далі грати.

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Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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