Тим часом модер повернув його назад у гру.

Окремі баги можуть ставати візитними картками ігор, особливо якщо вони не псують геймплей і загальні враження користувачів. Описані помилки довго не виправляються розробниками, а коли їх все ж видаляють, то для фанатів це стає цілою подією. Така ситуація відбулася з Minecraft на початку лютого, коли Mojang Studios налагодила перетікання води між діагонально розташованими комірками. А недавно від стародавнього і знаменитого бага позбулися розробники The Elder Scrolls V: Skyrim.

Bethesda Game Studios через одинадцять років після релізу своєї екшен-RPG видалила помилку з дерев'яними манекенами. Вони могли раптово повертати голови до персонажа гравця і починати стежити за ним. Це виглядало дивно і моторошно, особливо коли вперше стикаєшся з багом. Як саме він працював, демонструється в ролику нижче.

Видалення помилки сподобалося не всім користувачам. Ентузіаст під псевдонімом TheBlackCladWanderer вирішив, що баг повинен залишитися в Skyrim. Він випустив просту модифікацію, яка повертає помилку назад. Тому якщо комусь подобалося, як дерев'яні манекени крутять головами, то можна пройти за посиланням і завантажити мод.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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