Власники PlayStation 5 зможуть випробувати Uncharted: Legacy of Thieves Collection вже 28 січня.

Sony оголосила дату релізу збірки Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PlayStation 5. Оновлені версії Uncharted 4: A Thief's End і Uncharted: The Lost Legacy стануть доступні на консолі вже 28 січня. А на персональних комп'ютерах вони вийдуть трохи пізніше. Розробники обіцяли оголосити дату запуску на ПК в ближайшому майбутньому.

На PS5 Uncharted: Legacy of Thieves Collection буде запускатися у трьох режимах. Перший, "якість", гарантує роздільну здатність 4К при 30 кадрах/с. Другий, "продуктивність", дозволить грати при 60 кадрах/с. А третій, "продуктивність+" підвищить FPS до 120 кадрів/с, проте роздільна здатність знизиться до 1080р. Uncharted: Legacy of Thieves Collection також відзначиться різними покращеннями, наприклад, швидкими завантаженнями, об'ємним звучанням і підтримкою особливостей DualSense.

На Заході вартість Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PlayStation 5 становить $49,99 / €49,99. Якщо у користувачів вже куплені версії ігор зі збірки для PS4, то вони зможуть оновити їх за $10 / €10. Регіональні ціни поки не оголошені.

Спеціальна пропозиція при покупці Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PS5

За придбання збірки до 3 лютого Sony дарує квиток у кіно на екранізацію Uncharted з Томом Холландом у головній ролі.

Однак пропозиція діє тільки в США, Великобританії, Австралії та Новій Зеландії. Жителям інших країн доведеться обійтися без подарунка.

Автор: Назар Степорук