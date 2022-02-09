Для цього потрібна колосальна майстерність.

Як ми вже говорили в огляді, Sifu — це дуже складна гра. Вона змушує освоювати всі тонкощі бойової системи і постійно вдосконалювати свої навички. Однак деякі умільці встигли не тільки пройти проект, а й встановити рекорди. Один з них — автор YouTube-каналу Dan Allen Gaming. Блогер зміг дійти до кінця Sifu всього за сорок хвилин і при цьому жодного разу не померти.

Читайте такожДля любителів фільмів із Брюсом Лі та важких випробувань. Огляд SifuВажлива особливість свіжої гри Sloclap — система загибелі. Після поразки у головного героя зростає вік і поступово знижується здоров'я в обмін на збільшення пошкоджень. Коли протагоніст досягає позначки 70 років, то вмирає остаточно. Після цього залишається тільки заново проходити рівень. Додайте сюди вимогливі битви і вийде справжнє випробування.

Однак Dan Allen Gaming легко впорався з Sifu. Він спритно вбивав супротивників у масових бійках і чудово діяв у сутичках з босами. Блогер вчасно атакував і парирував ворожі удари. Його майстерності і реакції можна тільки заздрити.

Кілька подробиць про Sifu

У грі розповідається історія помсти. Головний герой хоче розправитися з п'ятьма вбивцями батька, які виступають босами. Це і є основна мета користувачів.

Sifu включає елементи метроідванії і "рогалика". А її бойова система частково натхненна Sekiro: Shadows Die Twice.

На Metacritic (PS5-версія) Sifu отримала 80 балів після 62 рецензій від критиків.

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