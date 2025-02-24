Наделла розповів, що остання розробка Microsoft у сфері ШІ - Muse AI - викликала в ньому такі ж емоції, як коли він уперше побачив ChatGPT.

Цього тижня Microsoft офіційно представила Muse AI - першу у світі генеративну ШІ-модель, здатну створювати ігрові механіки та пропонувати їх геймдизайнеру.

За словами директора Microsoft Сатьї Наделли, Muse може відкрити абсолютно нові можливості у створенні ігор. Ба більше, Наделла вважає, що у Xbox буде цілий каталог ігор, створених Muse AI:

"Найцікавіше, що я з нетерпінням чекаю... скоро у нас буде каталог ігор, у яких ми почнемо використовувати ці моделі або навчимо їх генерувати, а потім почнемо грати в них".

В інтерв'ю для Dwarkesh Podcast він порівняв цей момент із тим, що відчув, вперше побачивши ChatGPT, DALL-E або Sora: "І для мене це величезний, величезний момент "вау". Це схоже на те, як ми вперше побачили, як ChatGPT закінчує речення, або як DALL-E малює, або як Sora - це один із таких моментів".

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Також він розповів, що вперше побачив роботу Muse у дії, коли Філ Спенсер під'єднав Xbox-контролер, а АІ-движок сам обробляв введення і генерував вихідні дані, які повністю відповідали ігровому процесу.

Генеративний ШІ вже став однією з найбільш обговорюваних тем в ігровій індустрії, спричиняючи суперечки про можливі звільнення і проблеми з авторськими правами. Наприклад, глава Take-Two Interactive Штраус Зельник дотримується іншої думки. Він вважає, що впровадження ШІ не призведе до скорочення робочих місць, адже штучного інтелекту, в тому вигляді, в якому його уявляють, - не існує.

Раніше ми розповідали, що Electronic Arts запатентувала технологію, з якою розробники зможуть використовувати штучний інтелект для тестування ігор. Це може повністю виключити людей із процесу ручного QA.

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