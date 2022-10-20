Критикам не дуже сподобався свіжий блокбастер.

Сьогодні, 20 жовтня, спала заборона на публікацію оглядів супергеройського екшену Gotham Knights. Більшість західних критиків прохолодно прийняли гру про вихованців Бетмена.

На Metacritic проект (PS5-версія) має 69 балів після 51 рецензії. Схожа ситуація на ПК і Xbox Series X — 67 і 68 балів при 11 і 22 оглядах відповідно.

Критики похвалили реалізацію Готема, сюжет і веселі битви в кооперативі. При цьому всі журналісти відзначили, що в грі немає свіжих ідей в порівнянні з серією Batman: Arkham. Враження від гри також погіршують шорсткості в геймплеї, нудні побічні активності і окремі сюжетні повороти. А замикає низку проблем погана оптимізація і баги. Витяги з окремих матеріалів ЗМІ наведено нижче.

Відео дня

Gamers Heroes (95 з 100): "Gotham Knights стоїть в одному ряду з Elden Ring в якості претендента на звання гри року. Її швидкі, чуйні і насичені діями бої перевершує тільки оповідь, яка прикувало мене з першої ж сцени. Обов'язкова гра для шанувальників ігор з відкритим світом, а також для тих, хто цікавиться "Лицарями Готема" або Всесвітом DC".

Game Rant (3,5 з 5): "Gotham Knights — це дуже весело, і для тих, хто хоче бездумно бити злочинців в ролі супергероя, її можна сміливо рекомендувати. Однак всіх, кого цікавить щось більше, чекає велике розчарування через сюжетні моменти, елементи геймплея, індивідуальні особливості і багато інших аспектів".

PC Gamer (49 з 100): "Gotham Knights намагається відрізнятись від серії Arkham новими персонажами та новим каноном, але більшу частину свого часу витрачає на слабке наслідування того, що зробило ці ігри чудовими".

Детальніше про Gotham Knights

Сюжет екшену розповідає про союзників Бетмена — Робіна, Найтвінга, Червоного Ковпака і Бетдівчину. Після загибелі Брюса Уейна вони стали на захист Готема, а головними противниками команди будуть члени таємної організації Суд Сов.

У Gotham Knights присутній відкритий світ з різноманітними активностями. Розробники пообіцяли реалізувати найбільшу ігрову версію Готема.

Геймплей в проекті включає битви, вивчення світу і пошук екіпіровки. Героїв можна прокачувати і посилювати за рахунок використання більш якісного спорядження.

У грі реалізований кооперативний режим для двох осіб. Користувачі навіть зможуть вибрати однакових персонажів.

Gotham Knights вийде 21 жовтня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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