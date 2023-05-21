Перелік може легко виявитися підробкою.

Перед великими ігровими презентаціями нерідко з'являються різні витоки. Наприклад, нещодавно в Мережі опублікували, найімовірніше, підроблений список проєктів з PlayStation Showcase. А слідом за ним почав поширюватися аналогічний перелік, тільки щодо Xbox Games Showcase.

Зображення з іграми, які нібито покажуть на шоу Microsoft, з'явилося на акаунті користувача Twitter під псевдонімом xboxcurator. На фото демонструється екран зі слайдом, на якому присутній список з 19 проєктів. Багато з них дійсно з великою часткою ймовірності покажуть на Xbox Games Showcase. Сюди відносяться Avowed, Starfield, Fable, State of Decay 3, Senua's Saga: Hellblade II, Contraband, Forza Motorsport і доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077.

Більш-менш правдоподібно звучать анонси Killer Instinct, Wolfenstein 3 і навіть Overdose від Хідео Кодзіми. Про останню хоча б висловлювалися перевірені інсайдери. А ось наявність в списку Fallout: New Vegas 2 від Obsidian Entertainment, Halo "Tatanka" і Scalebound натякає, що він фейковий.

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Тут можна все розібрати по пунктах. Інсайдери говорили, що шанси побачити New Vegas 2 дійсно є. Але минуло лише два роки з моменту придбання Bethesda Softworks. А тим часом Obsidian вже створює дві великі RPG — Avowed і The Outer World 2. Як студія може витягнути ще один гігантський проєкт, незрозуміло.

Щодо Scalebound Microsoft неодноразово давала зрозуміти, що не зацікавлена у воскресінні гри. З Halo "Tatanka" ситуація трохи краща: теоретично виробництво нової частини могли запустити. Хоча навряд чи за півтора року з моменту виходу Infinite 343 Industries встигла досягти значного прогресу, враховуючи кадрові проблеми в студії.

Що очікувати від Xbox Games Showcase

В рамках презентації точно покажуть вже анонсовані ігри від внутрішніх студій Microsoft. Сюди відносяться Fable, Avowed, Forza Motosport 7 тощо. Напевно компанія припасла і кілька анонсів.

Що стосується проектів партнерів, то тут простір для фантазії величезний. У Microsoft хороші відносини з CD Projekt RED, тому можна розраховувати на оголошення дати виходу доповнення до Cyberpunk 2077 або навіть тизер нового "Відьмака".

Ще повинні оголосити, коли відбудеться реліз Hollow Knight: Silksong. Минулого року трейлер гри показали саме на презентації Microsoft.

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